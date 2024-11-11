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Общество

Ученые рассказали о более строгой оценке сданных после дедлайна работ

17:08 11.11.2024

Психологи провели исследование и пришли к выводу, что работа, сданная в срок и до конца дедлайна, оценивается менее строго, чем работа, сданная после дедлайна. Даже если человек не сдает работу специально и пытается сделать ее лучше, критика все равно будет суровее, сообщает The Guardian. 

Для исследования, опубликованного в журнале Organizational Behavior and Human Decision Processes, психологи опросили тысячи людей из Великобритании и США, включая менеджеров, сотрудников HR-отделов, руководителей и других людей, чья работа связана с оценкой работы других. 

Психологам удалось прийти к выводу, что работа, сданная в срок, оценивается выше, чем работа, сданная после окончания дедлайна, даже если это идентичные работы. Пропущенный дедлайн, как удалось выяснить, приводил тех, кто оценивает работу, к выводу, что человек, не справившийся с дедлайном, менее добросовестен и в будущем они вряд ли захотят с ним работать или поручать ему задачи.

«Все [участвовавшие в исследовании и оценивавшие работы] видели одну и ту же работу для художественного конкурса, заявку на поступление в школу или коммерческое предложение. Но при оценке они не могли устоять перед использованием знания о том, когда эта работа была сдана [до или после дедлайна], чтобы оценить, насколько она хороша», — рассказал профессор Сэм Маглио из Университета Торонто. 

При этом уточняется, что эти данные не означают, что стоит сдавать работу сильно заранее, — мнение руководителей о таких сотрудниках не станет лучше. Также уточняется, что неважно, насколько просрочен дедлайн, — в любом случае руководитель отнесется к качеству работы критичнее. 

По данным исследования, смягчить критику из-за невыполненного дедлайна можно, если причины, по которым вы его просрочили, не зависели от вас. Психологи советуют сотрудникам сообщать о подобных причинах, чтобы руководитель отнесся к этому более снисходительно. 

Как сообщает издание, ранее ученые также выявили другое явление, которое называется «заблуждение планирования»: люди часто неправильно оценивают необходимые на работу время и силы и ставят себе нереалистичный дедлайн, даже если ранее уже сталкивались с подобной ситуацией.

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