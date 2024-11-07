Коровы заняли участок федеральной трассы и слизывают с нее антигололедную соль

Российских водителей предупредили об «опасных коровах», которые оккупировали участок федеральной трассы М-5. Животным нравится слизывать реагенты, которыми обработали дорожное полотно. Об этом пишет издание «74.ru» со ссылкой на пресс-службу Южноуральского Росавтодора.

Стадо крупного рогатого скота заметили на 105-м километре трассы, на подъезде к Екатеринбургу. Коровы выходят прямо на проезжую часть и слизывают соль, которой коммунальщики посыпали дорогу. Отсутствие реагента увеличило вероятность аварий на трассе из-за гололеда.

Росавтодор попросил водителей снижать скорость при подъезде к участку с животными. Там же добавили, что пескосоляная смесь не представляет опасности для коров, поскольку в нее не добавляют никаких опасных химических элементов.

«Стадо буренок оценило обработку пескосоляной смесью федеральной автодороги! Минус: коровы лижут соль прямо на трассе», — рассказали в пресс-службе местного Росавтодора.

Ранее похожая ситуация произошла на федеральной трассе Джубга — Сочи. Несколько коров вышли на проезжую часть и гуляли по трассе между машинами, мешая движению. Беспризорных животных пришлось уводить с дороги сотрудникам полиции — они сопровождали стадо на служебной машине с мигалками.