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Общество

Спасен едва не вымерший вид пауков размером с крыс

17:09 04.11.2024

Пауки вида охотник полосатый переживают бум рождаемости в Великобритании. Еще 14 лет назад этот вид чуть не вымер полностью из-за того, что человек уничтожил многие места, которые служили паукам естественной средой обитания. Но на помощь пришли зоопарки, которые разводили пауков и выпускали их с 2010 года. Об этом сообщает The Independent. 

О том, что охотник полосатый переживает бум рождаемости, Честерский зоопарк сообщил в своем аккаунте в X. Когда этот вид оказался под угрозой исчезновения в 2010 году, Честерский зоопарк начал выращивать пауков, а в 2014-м выпустил на свободу тысячи особей, продолжив при этом выращивать их у себя. Благодаря их усилиям вид переживает «рекордный сезон спаривания». 

«Мы разводим охотника полосатого прямо здесь, в зоопарке, и мы невероятно счастливы сообщить, что здесь проживает больше 10 тысяч женских особей [данного вида]. <…> И у них только что прошел рекордный сезон спаривания за всю историю наблюдений. Их [пауков] невозможно не заметить: они вырастают размером с вашу ладонь», — написал Честерский зоопарк у себя в X. 

Представители зоопарка рассказали, что, чтобы спасти вид, они взяли несколько сотен детенышей вида и поместили их в отдельные тестовые пробирки — «чтобы пауки не съели друг друга». Они рассказали, что каждый день им приходилось вручную кормить каждого паука небольшими мухами, используя щипцы, «день за днем, неделями напролет» в закрытом и безопасном питомнике.

Охотник полосатый — крупнейший из 660 видов паукообразных, родных для Великобритани; обычно у них черное или коричневое тельце и белые полосы. Пауки вида могут плести паутину диаметром до 25 сантиметров и вырастать размером с крысу. В то же время они совершенно безобидны для человека.

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