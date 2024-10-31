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Общество

Ученые доказали «вину» глобального потепления в смертоносной московской жаре 2010 года

19:28 31.10.2024

Научная группа Всемирной инициативы по атрибуции мировой погоды (WWA) провела исследование, по итогам которого выяснила: человеческое воздействие на климат сделало 10 самых смертоносных экстремальных погодных явлений за последние 20 лет более вероятными и сильными. Об этом сообщает Би-би-си. 

Ученые проанализировали данные об экстремальных погодных явлениях за последние 20 лет и выбрали 10 наиболее смертоносных. Удостовериться, что эти погодные явления стали более вероятными именно из-за изменений климата, ученым помогла модель, позволяющая провести множество симуляций прогнозов погоды для определенного места и времени. В симуляциях, проведенных с поправкой на произошедший с начала промышленной революции нагрев планеты, климатические условия развивались до экстремальных чаще, чем без такой поправки. 

Например, хотя роль климатических изменений в аномальной жаре в России в 2010 году уже изучали, группа ученых из WWA убеждена: именно глобальное потепление принесло ее в Москву. По оценке ученых, к 2010 году вероятность столь экстремальных для лета в России температур возросла в 83 раза по сравнению с доиндустриальным периодом. С 2010 года Земля продолжила нагреваться из-за антропогенных факторов, и вероятность повторения жары к 2024 году выросла еще в 1,7 раза. Число погибших от жары 2010 года россиян оценивалось более чем в 50 тысяч человек.

Новый анализ также показал, что изменение климата усилило убийственные штормы, тепловые волны и наводнения, которые убили в Европе, Азии и Африке как минимум 570 тысяч человек с 2004 по 2024 годы. Так, самым смертельным явлением за последние 20 лет стала засуха на полуострове Сомали, так называемом Африканском Роге, — она унесла жизни около 258 тысяч людей. По данным ученых, отсутствие дождей, из-за которого и возникла засуха, было вызвано изменениями климата. 

«Это исследование должно открыть глаза мировым лидерам, продолжающим держаться за ископаемое топливо, которое нагревает нашу планету и уничтожает жизни. Если мы продолжим жечь нефть, уголь и газ, страдания только продолжатся», — заявила профессор Фредерике Отто, сооснователь и глава WWA. 

Ученые считают, что вызванных изменениями климата смертей гораздо больше, чем по официальным данным. Например, смерти, связанные с жарой, часто не обозначаются подобным образом в свидетельстве о смерти, особенно в бедных странах, жители которых наиболее уязвимы перед климатическими изменениями. 

Первое исследование, объясняющее природу экстремальных климатических событий антропогенным изменением климата, вызванным в первую очередь сжиганием угля, нефти и газа, появилось после чрезвычайно жаркого лета 2003 года в Европе. Позже Фредерике Отто и Герт-Ян ван Ольденборг создали методологию оценки таких событий, а в 2014 году основали World Weather Attribution. За 10 лет работы в WWA создали протоколы для оценки различных видов экстремальных погодных явлений по всему миру.

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