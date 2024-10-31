Жителей Саратова призвали превышать скорость при атаке дронов

31 октября мэрия Саратова опубликовала инструкцию, как нужно себя вести во время атаки беспилотников. Водителям предложили уходить от дронов, разгоняясь до 135 километров в час. На инструкцию обратило внимание издание «7х7».

Чиновники напомнили жителям, что звук дрона похож на «газонокосилку или мопед», а летают беспилотники на высоте до ста метров. В здании людей просят укрываться в подвалах или в помещениях с несущими стенами подальше от окон. Во время атаки на улице нужно найти укрытие или ложиться на землю, сказано в инструкции.

Тем, кто застал атаку в автомобиле, инструкция предписывает остановиться и выйти из машины. Но если дорога пустая, водителей просят разогнаться до 135 километров в час, чтобы «уйти от атаки». Водителей также просят «резко затормозить», если они заметят, что беспилотник начал пикировать.

В 2022 году правительство Саратовской области назвало «устаревшим» слово «бомбоубежище» и предложило жителям называть укрытия «заглубленными помещениями».

ВСУ несколько раз атаковали военный аэродром стратегической авиации в Энгельсе. 6 и 26 декабря 2022 года беспилотники повредили два бомбардировщика, погибли шестеро военных.

В 2023 году разные источники публиковали спутниковые снимки авиабазы, на которых было видно, что бомбардировщики обложили автомобильными шинами, а на летном поле нарисовали самолеты.

26 августа в жилые дома в Саратове и Энгельсе врезались дроны, спустя неделю губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в больнице умерла пострадавшая от атаки местная жительница.