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Общество

Жителей Саратова призвали превышать скорость при атаке дронов

17:51 31.10.2024

31 октября мэрия Саратова опубликовала инструкцию, как нужно себя вести во время атаки беспилотников. Водителям предложили уходить от дронов, разгоняясь до 135 километров в час. На инструкцию обратило внимание издание «7х7».

Чиновники напомнили жителям, что звук дрона похож на «газонокосилку или мопед», а летают беспилотники на высоте до ста метров. В здании людей просят укрываться в подвалах или в помещениях с несущими стенами подальше от окон. Во время атаки на улице нужно найти укрытие или ложиться на землю, сказано в инструкции.

Тем, кто застал атаку в автомобиле, инструкция предписывает остановиться и выйти из машины. Но если дорога пустая, водителей просят разогнаться до 135 километров в час, чтобы «уйти от атаки». Водителей также просят «резко затормозить», если они заметят, что беспилотник начал пикировать.

В 2022 году правительство Саратовской области назвало «устаревшим» слово «бомбоубежище» и предложило жителям называть укрытия «заглубленными помещениями».

ВСУ несколько раз атаковали военный аэродром стратегической авиации в Энгельсе. 6 и 26 декабря 2022 года беспилотники повредили два бомбардировщика, погибли шестеро военных.

В 2023 году разные источники публиковали спутниковые снимки авиабазы, на которых было видно, что бомбардировщики обложили автомобильными шинами, а на летном поле нарисовали самолеты.

26 августа в жилые дома в Саратове и Энгельсе врезались дроны, спустя неделю губернатор Роман Бусаргин сообщил, что в больнице умерла пострадавшая от атаки местная жительница.

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