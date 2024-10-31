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Общество

Совместный плач над грустным фильмом укрепляет связь между людьми

11:25 31.10.2024

Совместный просмотр кино любого жанра сближает людей, даже если они не знакомы. Все дело в эмоциях, которые люди могут разделить друг с другом во время сеанса. К такому выводу ученые пришли по итогам исследования, опубликованного в журнале Royal Society Open Science, пишет The Independent.

Исследователи под руководством Виктора Чанга из парижского Университета PSL пригласили 112 человек в возрасте от 18 до 35 лет и разделили их на пары. Все они не были знакомы друг с другом.

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Затем парам предложили посмотреть сентиментальные видеоролики вместе и по отдельности. Тем временем исследователи наблюдали за их физиологическими и эмоциональными реакциями. Они также обращали внимание на то, как эти люди относятся друг к другу во время просмотра роликов.

Результаты исследования показали, что участники ощущали более глубокую связь, когда наблюдали реакцию друг друга во время просмотра видео и одновременно испытывали сильные эмоции — вне зависимости от того, были они положительными или отрицательными.

Исследователи провели еще один эксперимент, но уже в формате онлайн с участием 50 человек. Участникам предложили посмотреть фрагменты французской комедии «1+1», документального фильма «Земляне» о жестоком обращении с животными и «нейтрального» видео с ютуба, не вызывающего сильных эмоций.

«Наши результаты подтвердили гипотезу о том, что эмоции связывают людей. Это объясняет, что даже короткие взаимодействия с незнакомцами могут способствовать удовлетворению потребности в принадлежности к социальным группам», — утверждают авторы исследования. По их словам, люди стремятся испытывать эмоции вместе, даже если они негативные.

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