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Общество

СМИ: российские дроны намеренно «охотятся» на мирных херсонцев

19:56 31.10.2024

В Херсонской военной администрации заявили, что с 1 июля этого года в городе погибли около 30 и получили ранения более 400 мирных жителей в результате атак беспилотников. Русская служба Би-би-си проанализировала видеозаписи этих атак и пришла к выводу, что российские дроны специально «охотятся» на гражданских.

Как пишет издание, у журналистов есть свидетельские показания, заслуживающие доверия и доказывающие, что российская армия использовала беспилотники против мирных жителей. Также отдел фактчекинга Би-би-си проверил шесть видеозаписей, которые опубликовали российские и украинские пользователи соцсетей.

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На роликах, как пишет Би-би-си, видно, что дроны, которыми удаленно управляют операторы, целенаправленно преследуют пешеходов или водителей гражданских транспортных средств. Зачастую дроны бросали в свои цели гранаты, что приводило к серьезным ранениям или гибели людей.

По данным отдела фактчекинга Би-би-си, пять из шести исследуемых специалистами видео были опубликованы в телеграм-каналах вместе с угрозами и провокациями в адрес украинцев. В частности, в одном из постов говорилось, что любой транспорт может стать военной целью, а в других раненых называли свиньями.

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В военной администрации Херсона рассказали, что в последнее время российская армия стала использовать новый тип беспилотников, которым удается обойти системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Представитель администрации Александр Толоконников рассказал, что Россия использует дроны, чтобы сбрасывать замаскированные противопехотные мины-лепестки на пешеходов, автомобили и автобусы. Би-би-си отмечает, что подтвердить эту информацию не удалось.

Руководитель центра гуманитарной помощи в Херсоне Бен Дасинг добавил, что местные жители боятся дронов больше обстрелов, а спрятаться от беспилотника, если он выбрал кого-либо своей целью, практически невозможно.

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