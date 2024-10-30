Силовики обвинили десятилетнюю школьницу в «дискредитации армии»

Полиция аннексированного Крыма нашла признаки «дискредитации армии и флага» в видеоролике, который выложила во «ВКонтакте» десятилетняя школьница из города Саки. «Учитывая возраст школьницы», полицейские привлекли к административной ответственности ее мать, сообщило управление МВД.
Силовики опубликовали видео девочки отдельным постом в своем телеграм-канале. В коротком ролике школьница выбирает между флагами Украины и России. Рядом с украинским флагом — эмодзи с сердечком и ранеными людьми, а рядом с российским — эмодзи с бутылками, рюмкой, ножом и сердитым лицом.
В конце видео девочка выбрала украинский флаг и показала средний палец российскому. На фоне играла украинская песня «Соловей», обратила внимание «Медуза».
Содержание ролика «направлено на дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации и осквернение Государственного флага России», написали крымские полицейские.
Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних установили личность автора ролика, сообщило МВД. В отношении 38-летней матери составлен административный протокол о «неисполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетней» (статья 5.35 КоАП). Наказание по этой статье предполагает предупреждение или штраф до 500 рублей, объяснила «Медиазона».
Дело будет рассматривать административная комиссия по делам несовершеннолетних города Саки, написали полицейские.
За три дня до сообщения полиции провластный блогер и доносчик Александр Талипов опубликовал видео девочки у себя в телеграм-канале «Крымский СМЕРШ». Блогер попросил подписчиков ответить на вопрос об обстановке дома у этого ребенка «из семьи украинских беженцев». «Гражданство получили, сертификат получили, льготы получили, девочка в школе учится в Саках, что им не так?» — написал Талипов.