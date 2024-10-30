Силовики обвинили десятилетнюю школьницу в «дискредитации армии»

Полиция аннексированного Крыма нашла признаки «дискредитации армии и флага» в видеоролике, который выложила во «ВКонтакте» десятилетняя школьница из города Саки. «Учитывая возраст школьницы», полицейские привлекли к административной ответственности ее мать, сообщило управление МВД.

Силовики опубликовали видео девочки отдельным постом в своем телеграм-канале. В коротком ролике школьница выбирает между флагами Украины и России. Рядом с украинским флагом — эмодзи с сердечком и ранеными людьми, а рядом с российским — эмодзи с бутылками, рюмкой, ножом и сердитым лицом.

В конце видео девочка выбрала украинский флаг и показала средний палец российскому. На фоне играла украинская песня «Соловей», обратила внимание «Медуза».

Содержание ролика «направлено на дискредитацию Вооруженных Сил Российской Федерации и осквернение Государственного флага России», написали крымские полицейские.

Сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних установили личность автора ролика, сообщило МВД. В отношении 38-летней матери составлен административный протокол о «неисполнении родителями обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетней» (статья 5.35 КоАП). Наказание по этой статье предполагает предупреждение или штраф до 500 рублей, объяснила «Медиазона».

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Дело будет рассматривать административная комиссия по делам несовершеннолетних города Саки, написали полицейские.

За три дня до сообщения полиции провластный блогер и доносчик Александр Талипов опубликовал видео девочки у себя в телеграм-канале «Крымский СМЕРШ». Блогер попросил подписчиков ответить на вопрос об обстановке дома у этого ребенка «из семьи украинских беженцев». «Гражданство получили, сертификат получили, льготы получили, девочка в школе учится в Саках, что им не так?» — написал Талипов.