Евросоюзу предлагают создать подобную ЦРУ общую секретную службу

Экс-президент Финляндии Саули Ниинистё предложил Евросоюзу создать в Европе секретную службу, подобную ЦРУ, которая помогла бы справляться с зарубежными угрозами, диверсантами и шпионами из России, которые работают по всему континенту. Об этом сообщает Politico.

Ниинистё, управлявший страной более 10 лет, по запросу президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен начал составлять детальный отчет о готовности Евросоюза к кризису и войне еще в марте 2024 года. Сообщается, что вместе с отчетом он должен был предложить пути изменения ситуации — среди которых и было предложение о создании секретной службы.

В своем отчете экс-президент написал, что Евросоюзу необходимо разработать «полноценную службу сотрудничества в области разведки, которая работала бы на уровне ЕС и была способна удовлетворить как стратегические, так и оперативные потребности». Он также предложил создать «антидиверсионную сеть» для защиты инфраструктуры, а во время того как презентовал свой доклад Урсуле фон дер Ляйен, заявил, что необходимо «усилить контршпионаж в европейских институциях».

Ниинистё утверждал, что подобное агентство, которое работало бы на территории всего Евросоюза, могло бы стать частью разведывательного альянса «Пять глаз», в который входят США, Канада, Великобритания, Новая Зеландия и Австралия.

«Мы все знаем, что сбор информации — это в первую очередь задача государств — членов ЕС. Нам необходимо улучшать потоки информации [между странами], сбор информации и разведданных», — заявила фон дер Ляйен.

Война, которую Россия ведет в Украине, и российские шпионы в Европе беспокоят Евросоюз. Хотя большое количество российских дипломатов выгнали из Европы из-за обвинений в шпионаже, сейчас у ЕС нет полной уверенности, что государственные секретные службы в полной мере способны выявлять их активность.