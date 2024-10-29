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Общество

Страдающим от психозов людям могут помочь озвучивающие голоса в голове цифровые аватары

17:07 29.10.2024

Ученые из Королевского колледжа Лондона провели исследование, по итогам которого пришли к выводу: людям, страдающих от психозов и слышащим голоса, могут помочь цифровые аватары, сделанные при помощи искусственного интеллекта и озвучивающие голоса, которые слышит человек. Об этом сообщает The Guardian. 

Уточняется, что это лишь часть терапии, но подобная практика может помочь людям с психозами, так как они смогут «лично» пообщаться с цифровой репрезентацией голосов в голове. Такие разговоры будет ассистированными — вместе с пациентом во время разговора будет находиться врач. 

Перед тем как начать терапию цифровым аватаром, страдающий от психоза человек работает с терапевтом, который помогает ему создать облик голоса, его лицо. Аватар озвучивается с помощью специального софта, и впоследствии терапевт, пациент и аватар ведут совместную беседу. Цель этой беседы — за несколько сессий научить человека противостоять голосу и получить контроль над ним и своими мыслями. 

«[Терапия цифровым аватаром —] это очень важное открытие, так как люди хотят слышать меньше голосов, или слышать их реже, или не слышать их вообще. <…> Часть терапии [в которой человек разговаривает с аватаром голоса] значительно уменьшает случаи появления [всех] голосов, даже если человек говорил только с аватаром одного из них», — заявила Филлипа Гарети, лидер исследования из Королевского колледжа Лондона. 

Часто голоса, которые слышат пациенты, воспринимаются ими как всесильные. Более того, страдающие от психозов люди могут испытывать трудности в ежедневной жизни — например, голоса могут мешать принимать простые решения, издеваясь или оскорбляя человека. 

Одним из таких пациентов стал британец Ник, чья фамилия не называется. С 2015 года он слышал, как он утверждает, от 30 до 40 абьюзивных голосов в день. Терапия цифровым аватаром позволила ему снизить это количество до 4–5. 

Новый вид терапии все еще на стадии испытаний, но его уже рекомендовал к ранней оценки эффективности британский Национальный институт здоровья и совершенствования помощи (Nice). Если это случится, ученые внедрят терапию в рутинную программу Национальной системы здравоохранения.

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