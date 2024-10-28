Талибы могли похитить российского блогера

В сети появились фотографии российского трэвел-блогера Васи Щупальце (настоящее имя Игорь Бабко), справа и слева от которого, предположительно, находятся талибы. Щупальце уехал в Пакистан и не выходил на связь с 24 октября. На фотографии первым обратил внимание заместитель директора британского аналитического центра Islamic Theology of Counter Terrorism Фаран Джеффери 26 октября и написал об этом у себя в X.

По утверждениям Джеффери, в проталибанских телеграм-каналах распространился неподтвержденный официально фотоотчет о похищении «российского велосипедиста» пакистанскими талибами в провинции Хайбер-Пахтунхва. Позднее телеграм-канал «Осторожно, новости» опознал на фотографиях человека под псевдонимом Вася Щупальце.

Настоящее имя Васи Щупальце — Игорь Бабко. Он родом из Санкт-Петербурга и занимается блогингом: ездит на велосипеде по миру и выкладывает об этом ролики на свой ютуб-канал. Как впоследствии сообщали Mash и Shot, на канал Бабко подписаны всего около двух тысяч подписчиков.

Сообщается, что Игорь Бабко не выходит на связь с 24 октября, но, по данным «Фонтанки», онлайн в телеграме он в последний раз был 25 октября в 11:45, в тот же день он опубликовал последнее видео у себя на канале. Mash сообщает, что, прежде чем попасть в Пакистан, Бабко объездил на велосипеде Индию, Азию, Монголию, Афганистан, Кавказ и завершал путешествие в Пакистане.

«Осторожно, новости» пишут, что Бабко был похищен в Северном Визаристане и теперь талибы из группировки Хафиз Гул Бахадур хотят за него выкуп. Российские власти пока никак не комментировали произошедшее.