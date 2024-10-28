Комикессе отменили рекламные контракты из-за старой шутки про мужчин

Компания jd.com отменила рекламные контракты китайской комикессы Ян Ли. Поводом для этого стала шутка четырехлетней давности, которая задела китайских мужчин. Как сообщает The Economist, на протяжении этих четырех лет жалобы от оскорбленных мужчин продолжали поступать. Подобное заявление компания выпустила у себя на сайте.

Стендап-комикесса Ян Ли прославилась в интернете после того, как пошутила о китайских мужчинах: «Как они могут быть такими заурядными и при этом настолько уверенными в себе?» После этого мужчины обвинили Ли в «мужененавистничестве» и «сексизме». На защиту комикессы пришли другие женщины, а ее шутка стала популярной среди феминисток.

После очередной волны жалоб от мужчин компания jd.com, хоть и не называя Ян Ли по имени, четко дала понять: она больше не будет лицом компании на «Дне одиночек» — фестивале шоппинга от jd.com. Чтобы не терять клиентуру, компания обещала клиентам скидки и ваучеры за «их заботу и поддержку», а также удалила промо другой акции с комикессой с сайта.

При этом комментариях в китайской социальной сети Weibo в ответ на сообщения об этом мужчины писали, что компания недостаточно извинилась, а женщины защищали Ли, используя ту самую шутку.

«Насколько они заурядные и неуверенные в себе [раз обижаются на шутки]?» — написала одна из женщин в комментариях.

Ранее Ян Ли также говорила, что не ожидала подобной реакции, и рассказала, что в том же выступлении высмеивала и женщин, но не получила от зрительниц ни угроз, ни гневных комментариев.

«Видимо, женщины привыкли к тому, что над их стереотипной слабостью смеются», — говорила она.

Сообщается, что это не первый раз, когда Ян Ли вызывает «гнев мужчин». Еще в 2021 году их не устраивало, что Ли сотрудничала с техногигантом Intel и автокомпанией Mercedes-Benz. Несмотря на это, она продолжает набирать популярность: в китайских соцсетях у нее 2,5 миллиона подписчиков, а короткие видео с шутками собирают миллионы просмотров.