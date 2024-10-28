Умные часы научили выявлять симптомы Паркинсона

Ученые из Кардиффского университета выяснили, что умные часы могут выявлять болезнь Паркинсона за 7 лет до первых клинических симптомов — к такому выводу они пришли в своем исследовании, для которого анализировали данные датчиков движения умных часов. Теперь они хотят найти пациентов для клинических испытаний раннего лечения этой болезни. Об этом сообщает Би-би-си.

Суть исследования, опубликованного летом 2023 года, заключалось в том, что 100 тысяч людей попросили в течение недели носить умные часы. Через неделю ученые собрали данные, проанализировали их и пришли к выводу: по данным, которые собирает датчик движения умных часов, можно заметить малейшие аномалии и изменения в походке, которые сам человек обычно не замечает. Эти аномалии и изменения могут указывать на то, что у человека развивается болезнь Паркинсона.

Синтия Сандор, возглавляющая исследование, уверена, что если к данным с датчиков движения часов прибавить и данные о качестве сна — известно, что у людей, у которых развивается болезнь, нарушается сон, — то у врачей появится возможность отслеживать ее задолго до появления — максимум за 7 лет до первых клинических симптомов.

«Перед тем как человеку поставят диагноз, болезнь будет долго и мягко развиваться, пока изменения в движениях не станут совсем явными. Мы выяснили, что один из самых первых признаков, предсказывающих болезнь, — это замедление движения во время легкой физической активности. При этом изменения настолько незаметные, что человек не обращает на них внимания», — сказала Синтия.

Сейчас Синтия хочет найти подобных пациентов и клинически испытать раннее лечение от болезни Паркинсона. Обычно эта болезнь не поддается нормальному лечению, потому что человеку ее диагностируют тогда, когда мозгу уже нанесен значительный урон. Поэтому, как думает Синтия, болезнь, возможно, легче поддастся лечению на ранних этапах.

Помимо болезни Паркинсона, при помощи умных часов хотят помогать людям с эпилепсией. Группа ученых из Квинслендского института мозга хочет использовать умные часы для «предугадывания» приступов болезни. Они хотят использовать искусственный интеллект для анализа данных, а умные часы будут собирать эти данные — в частности, изменения сердечных ритмов, температуру кожи, проводимость кожей электричества из-за того, что человек потеет (это отражает изменения в нервной системе человека).