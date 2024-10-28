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Общество

Газовые плиты оказались смертельно опасны 

16:08 28.10.2024

Около 40 тысяч европейцев в год умирают из-за того, что газовые плиты выделяют опасные загрязнители, которые попадают в легкие человека. Вредные испарения воспаляют дыхательные пути, и их связывают с заболеваниями сердца и легких, но общественность мало осведомлена об этих рисках. Об этом сообщает The Guardian. 

В недавнем исследовании, проведенном испанским Университетом Хайме I, утверждается: смертность от газовых плит в два раза выше, чем от автомобильных аварий, а жизнь людей, использущих их, укорачивается в среднем на два года. Плиты испаряют вредные для человека газы: диоксид азота, угарный газ и бензол, уточняется в исследовании.

По подсчетам ученых, 36031 ранняя смерть в Европе вызвана использованием газовой плиты. В Великобритании речь идет о 3928 ранних смертях. В среднем каждое третье хозяйство в Европе готовит на газу, около 54% — в Великобритании. Наиболее высоки показатели в Италии, Нидерландах, Румынии и Венгрии — там на газу готовят 60% хозяйств. 

«Еще в далеком 1978 году мы выяснили, что концентрация диоксида азота гораздо выше на кухнях с газовыми плитами, чем на кухнях с электрическими. Но только сейчас мы смогли подсчитать количество человеческих жизней, которые сократились [на годы из-за использования газовых плит]», — сказала Хуана Мария Дельгадо-Саборит, ведущая исследование в Университете Хайме I. 

Эти данные основываются на другом исследовании, проведенном Нидерландской организацией прикладных научных исследований (TNO) в прошлом году. TNO выяснила, что использование газа в хозяйстве ухудшает качество воздуха в жилом помещении, а также вызывает развитие астмы у детей.

Похожие исследование проводились и в США. В мае 2024 года в журнале Science Advances было опубликовано исследование, в котором утверждалось, что из-за плит на пропане в стране умирает около 19 тысяч людей в год. 

Хотя Евросоюз недавно ввел новые правила, касающиеся качества воздуха на улице, — стандарты для воздуха в помещениях не установлены. В связи с этим Европейский альянс общественного здравоохранения призвал законодателей постепенно отказываться от газовых плит, предлагать деньги при переходе на более чистые виды плит, а также заставить производителей маркировать те плиты, которые могут вредить здоровью и окружающей среде.

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