Власти хотят запретить продавать сигареты всем родившимся после 2009 года

Минздрав на прошлой неделе направил профильным ведомствам проект заключения правительства на законопроект, который запрещает продажу сигарет, никотиносодержащей продукции, а также устройств для ее потребления и кальянов тем, кто родился позже 31 декабря 2009 года. Министерство просит поддержать документ при условии его доработки, пишет «Коммерсантъ».

Издание, ссылаясь на текст законопроекта, пишет, что он соответствует нормам государственной политики по противодействию потребления табака, отмечая, что профильная концепция до 2035 года направлена на снижение потребления никотиносодержащей продукции, а аткже поэтапный вывод ее из оборота в стране.

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Как отмечает «Коммерсантъ», если законопроект примут, то в 2028 году бюджет может недосчитаться около семи миллиардов рублей акцизов. «Но это нивелируется снижением расходов на лечение заболеваний, вызванных курением, и непрямых экономических потерь, говорится в проекте заключения», — поясняет издание.

Разработчики законопроекта в пояснительной записке к нему приводят данные опроса провластного ВЦИОМа, согласно которому четверть граждан в возрасте 18–24 лет выкуривают хотя бы несколько сигарет в день. Кроме того, там отмечается, что доля потребителей табака в возрасте 14 лет в 2024 году составила 1% от общего числа курильщиков.

Законопроект, запрещающий продажу сигарет лицам родившимся после 2009 года, разработала и направила на отзыв в правительство в сентябре этого года думская фракция «Новые люди». Однако там сообщили изданию, что пока не получили отзыв от исполнительной власти.

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В свою очередь, в Росалкогольтабакконтроле предупреждают о рисках увеличения потребления нелегальной продукции в случае принятия законопроекта. Так, по данным Минпромторга, в июле этого года доля нелегальной табачной продукции на российском рынке снизилась до 11,3%. Годом ранее она составляла 13,3%.

В министерстве сообщили «Коммерсанту», что «рассматривают» законопроект. Проект заключения правительства, который подготовил Минздрав, по данным издания, также «изучают» в Минсельхозе.