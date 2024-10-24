Ведущих радиостанции заменили на искусственный интеллект

Польская радиостанция OFF Radio Krakow уволила своих журналистов и возобновила работу через несколько недель с тремя «ведущими», созданными с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает CNN.

Руководство радиостанции утверждает, что это первый подобный эксперимент в Польше. По словам представителей OFF Radio Krakow, новые «ведущие» должны привлечь более молодую аудиторию, рассказывая о культурных, художественных и социальных проблемах, включая проблемы представителей сообщества ЛГБТ.

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«Искусственный интеллект — это скорее преимущество или угроза для СМИ, радио и журналистики? Мы будем искать ответы на этот вопрос», — написал в своем заявлении руководитель станции Марцин Пулит.

Решение радиостанции заменить журналистов на цифровых «ведущих» вызвало много споров. В частности, журналист и кинокритик Матеуш Демски опубликовал открытое письмо, в котором выразил протест против «замены сотрудников искусственным интеллектом». Его подписали более 15 тысяч человек.

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«Это опасный прецедент, который затронет всех нас», — написал Демски и добавил, что этот случай может открыть путь «к миру, в котором опытные сотрудники, долгие годы связанные с медиасектором, и люди, занятые в творческих отраслях, будут заменены машинами».

Демски работал в OFF Radio Krakow с февраля 2022 года и брал интервью у украинцев, которые уехали из страны из-за войны. В августе этого года его и еще около 10 человек уволили. Как заявил Пулит, это было связано с тем, что аудитория радиостанции «была близка к нулю», а не из-за технологий искусственного интеллекта.

На письмо Демски отреагировал министр цифровых технологий и заместитель премьер-министра Кшиштоф Гавковски. Он считает, что в Польше необходимо разработать законы, регулирующие использование ИИ.