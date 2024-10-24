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Новости

В Свердловской области учительница избила шестиклассника  

21:17 24.10.2024

В городе Волчанске Свердловской области учительница математики школы № 26 на уроке несколько раз ударила шестиклассника. Видео инцидента опубликовало местное издание «Вечерний Карпинск». Следственный комитет сообщил, что начал проверку.

На опубликованном видео школьный педагог несколько раз толкает ученика и трижды бьет по спине, говоря: «Как ты разговариваешь со мной, как ты доводишь учителей? Ты че улыбаешься, придурок? Кому смешно?.. Кто ты вообще такой, что ты из себя представляешь? Писелявка мелкая», — сказала учительница.

Екатеринбургское издание E1.РУ, ссылаясь на родителей школьников, сообщило, что «это уже не первый подобный случай» с той же самой учительницей. «Обращения к директору школы уже были», — рассказали журналисты.

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По информации издания, прокуратура Карпинска и управление Следственного комитета по Свердловской области начали проверку на предмет возможного преступления по статье «побои» (статья 116 УК). Максимальное наказание по этой статье — лишение свободы на срок до двух лет.

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Имени преподавателя журналисты изданий не называют. «Вечерний Карпинск» сообщил, что собирается добиться комментария у директора школы.

В прокуратуре сообщили, что школьник, к которому «применили непедагогические методы воспитания» — 2012 года рождения. Работники ведомства намерены проверить, «получил ли несовершеннолетний телесные повреждения». В прокуратуре уточнили, что школа «несет ответственность за жизнь и здоровье несовершеннолетних в период пребывания их в учреждении».

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