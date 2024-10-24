У плохо спящих людей более «старый» мозг

По данным исследования, опубликованном в журнале Neurology, плохой сон сильно старит мозг, когда человек достигает зрелого возраста. Так, у 55-летних людей, которые плохо засыпают, в целом плохо спят или спят недостаточно, мозг в среднем «старше», чем у людей, которые не испытывают проблем со сном. Об этом сообщает Newsweek.

В рамках исследования ученые взяли 589 человек со средним возраст примерно 40 лет. Каждые пять лет испытуемые заполняли опросник, связанный с качеством сна, — в нем были разнообразные вопросы по типу: «Есть ли у вас проблемы с тем, чтобы заснуть?», «Просыпаетесь ли по несколько раз ночью?», «Просыпаетесь ли вы слишком рано?»

Через 10 лет после первого опросника, когда испытуемым было около 55 лет, они прошли сканирование мозга. Затем ученые сравнили данные сканов тех, кто не испытывал проблем со сном, и тех, кто постоянно их испытывал. После калибровки таких факторов, как высокое давление, диабет, возраст, пол, они пришли к выводу, что мозг тех, кто испытывает проблемы со сном, в среднем на 2,6 года старше.

«Результаты нашего исследования подчеркивает то, как важно решать проблемы со сном в раннем возрасте для сохранения здоровья мозга. Важно также соблюдать режим сна, отказываться от кофеина и алкоголя перед сном», — сказала Кристин Яффи, один из соавторов исследования и научный сотрудник в Калифорнийском университете.

Уточняется, что данные врачей основаны на субъективных отчетах испытуемых. Исследование также не доказывает, что старение мозга было вызвано именно плохим сном. Однако доказательства того, что проблемы со сном тесно связаны с ухудшением работы и здоровья мозга, достаточно убедительные и сходятся с другими исследованиями в этой области.

Нехватка сна — это большая проблема по всему миру. Например, в США один из трех взрослых, по данным Центров по контролю и профилактике заболеваний страны, страдает от проблем со сном. А в России от бессонницы страдают 29% мужчин, 37% женщин, 25% детей и 75% беременных женщин.