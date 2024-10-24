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Общество

Дети смогут сообщать о нюдсах напрямую в Apple

12:17 24.10.2024

В бета-версии последнего обновления операционной системы Apple, которое выпустили для австралийских пользователей, появилась новая функция iMessage, которая позволит детям сообщать о том, что им прислали нюдсы, непосредственно в компанию. Эту информацию Apple затем может передать в полицию, сообщает The Guardian.

Как пишет издание, нововведение расширило меры безопасности, которые были включены по умолчанию с iOS 17 для пользователей Apple младше 13 лет. При этом новая функция iMessage доступна и для более старших пользователей.

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По данным The Guardian, существующие протоколы безопасности позволяют iPhone автоматически обнаруживать изображения и видео, содержащие обнаженную натуру, которые дети могут получить или попытаться отправить в iMessage, AirDrop, FaceTime и «Фото».

При обнаружении таких изображений или видео на экране появляется два предупреждающих окна, прежде чем ребенок продолжит пользоваться устройством. Ему предлагается связаться с родителями или опекунами, однако новая функция позволит обратиться и напрямую в Apple.

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Устройство подготовит отчет, содержащий изображения или видео, а также отправленные сразу до и после них сообщения. В отчете будет указана контактная информация с обоих аккаунтов, и пользователи смогут заполнить форму с описанием произошедшего.

Смартфон отправит отчет в Apple. После его рассмотрения компания сможет принять меры в отношении пользователей, например, запретить отправителю нюдсов посылать сообщения через iMessage. 

В Apple заявили, что изначально функция будет запущена в Австралии, но в будущем она будет доступна по всему миру.

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