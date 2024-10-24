Роскомнадзор предложил собирать персональные данные пользователей без их согласия

Роскомнадзор предложил ввести обязательные стандарты по сбору персональных данных и закрепить их на законодательном уровне. Об этом РБК рассказал представитель ведомства.

Так, согласно предложению, организации смогут собирать только те данные, которые необходимы для выполнения конкретных задач. При этом сбор будет возможен не на основании согласия граждан, как сейчас, а в рамках закона.

Кроме того, как пишет РБК, Роскомнадзор хочет, чтобы компании получали данные не напрямую от граждан, а от уполномоченных органов.

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Представитель Роскомнадзора пояснил изданию, что сейчас персональные данные часто собирают «на всякий случай» и без четкой цели их дальнейшего использования. При этом оператором персональных данных является любой, кто их обрабатывает. По данным на октябрь, сейчас обработкой персональных данных в России занимаются более пяти миллионов юридических лиц, включая индивидуальных предпринимателей.

Не все они, по словам главы думского комитета по информационной политике Александра Хинштейна, могут в должной мере защищать данные россиян. «Именно поэтому одним из решений — мы видим создание доверенных спецоператоров, которые смогут хранить персональные данные тех, кто не способен самостоятельно обеспечить их безопасность», — писал Хинштейн в середине октября.

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Он также добавил, что операторов будет контролировать государство, а участники рынка смогут получать доступ к данным через защищенные каналы.

Сейчас за нарушение правил защиты персональных данных физлицам грозит штраф до 300 тысяч, а юрлицам — миллиона рублей. Кроме того, за преступление, связанное с нарушением частной жизни, предусмотрена уголовная ответственность на срок до пяти лет.

В январе этого года Госдума в первом чтении приняла законопроекты об административной и уголовной ответственности за утечки персональных данных. Документ предлагает ввести оборотные штрафы для бизнеса и усилить уголовную ответственность.