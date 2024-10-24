Почти все российские операторы связи повысят цены в будущем году

В будущем году планируют поднять тарифы на свои услуги 95% российских телеком-компаний, предоставляющих услуги мобильной связи, домашнего интернета, платного ТВ и телефонии. Таковы, как пишет газета «Известия», результаты опроса, проведенного среди операторов связи агентством TelecomDaily. Там отметили, что проводят такие опросы ежегодно и впервые столкнулись с тем, что цены собираются повысить почти все участники рынка.

Так, 49% опрошенных операторов связи планируют в 2025 году поднять цены на 10–15%. Примерно каждая пятая компания, принявшая участие в опросе, (22%) собирается поднять цены на свои услуги на 20% и более, еще 24% опрошенных заявили о планах поднять тарифы в пределах 10%.

Среди факторов, которые обуславливают рост тарифов, респонденты назвали нехватку оборудования и увеличение его стоимости, дефицит кадров и государственное регулирование.

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Кроме того, 62% опрошенных сообщили о росте издержек в текущем году более чем на 10%. В частности, речь идет о проблемах с трансграничными платежами и логистикой оборудования. Как отметили в TelecomDaily, годом ранее об этом заявляли только 37% респондентов.

«С учетом этих факторов индексация архивных тарифов, которые были разработаны и вводились в совершенно других экономических условиях, неизбежна. Всем нужно поддерживать качество сервисов и модернизировать сети под растущий трафик», — заявил «Известиям» источник, близкий к одной из крупных телекоммуникационных компаний.

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При этом издание отмечает, что некоторые операторы связи уже начали повышать цены. Так, МТС предупредил пользователей своего домашнего интернета о том, что с 1 ноября ежемесячный платеж за аренду оборудования увеличится на 29 рублей.