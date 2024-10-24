Переизбрание Трампа угрожает мировой экономической войной

Международный валютный фонд (МВФ) предупредил, что мировая экономика может сократиться на величину, примерно равную экономикам Франции и Германии, если начнется широкомасштабная торговая война между крупнейшими экономиками мира. Она может начаться, если Трамп победит на выборах США и внедрит обещаемые им экономические реформы. Об этом сообщает Би-би-си.

Реформы, о которых идет речь, заключается в том, что Дональд Трамп уже обещал ввести новый, универсальный для всех стран тариф. Он хочет ввести 20% налог на все товары, импортируемые в США. Опасаясь этого, Европейский союз уже готовит ответные меры на случай возвращения Трампа в Белый дом.

Мировые рынки и министры финансов разных стран относятся к этой идее Трампа серьезно. На прошлой неделе Трамп заявил, что «слово тариф — самое красивое в словаре». Первый заместитель исполнительного директора МВФ Гита Гопинат заявила, что, хотя и неизвестно о всех деталях реформ Трампа, стоит опасаться за падение мирового ВВП.

«[Прогнозируемые потери в экономике —] это очень большие цифры. Семь процентов [от мирового ВВП] это все равно что полностью потерять экономики Франции и Германии вместе взятые. Именно такой размер потерь [ожидается]», — сказала она.

Если говорить о реальных потерях в долларах, то мировая экономика может потерять сотни миллиардов долларов на тарифах, предлагаемых Трампом. По мнению Гопинат, если это случится, то мир «будет сильно отличаться от того мира, в котором мы жили последние 20 лет».

Гопинат считает, что последние кризисы были с «мягким падением»: мировой экономике удалось справиться с инфляцией без высокого роста безработицы, и сейчас необходимо восстановить хрупкое состояние экономики и подготовить ее к будущим кризисам. Но реформы Трампа могут не позволить это сделать.