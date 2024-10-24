Биоразнообразие охраняемых территорий сокращается быстрее обычных

Британские ученые из Музея естественной истории (NHM) выяснили, что биоразнообразие сокращается быстрее на ключевых охраняемых территориях, чем за их пределами. Об этом сообщает The Guardian.

Как пишет издание, исследователи назвали это «тревожным знаком» для мировых лидеров, которые в 2022 году поставили цель к 2030 году взять под защиту 30% земель и водных ресурсов планеты. По мнению ученых, только обозначение большего количества территорий как охраняемых «не приведет автоматически к улучшению состояния биоразнообразия».

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По данным NHM, почти четверть самых биоразнообразных земель в мире находится на охраняемых территориях, но качество этих территорий ухудшается быстрее, чем регионов, не попавших под охрану.

Исследователи изучили индекс нетронутости биоразнообразия и заявили, что он снизился в среднем на 1,88 процентных пункта в период с 2000 по 2020 год. В отчете сказано, что в этот период в тех районах, которые не были защищены, биоразнообразие сократилось в среднем на 1,9 процентных пункта, в то время как в незащищенных районах — на 2,1 процентных пункта.

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Авторы исследования назвали несколько причин такой тенденции. К примеру, многие охраняемые территории не предназначены для сохранения всей экосистемы, а только определенных ее видов, поэтому общая «нетронутость биоразнообразия» не является в этих районах приоритетом.

Другая причина заключается в том, что эти ландшафты могли подвергнуться разрушению до взятия их под защиту. Ученые отметили, что нефтяные, газовые и горнодобывающие концессии угрожают ключевым зонам биоразнообразия, а также территориям коренных народов.

Площадь охраняемых природных территорий составляет 17,5% суши и 8,4% морских акваторий. С 2022 года этот показатель вырос примерно на полпроцента.