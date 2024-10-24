По балансированию на одной ноге можно определить физическое здоровье человека

Группа американских ученых под руководством Кентона Кауфмана, научного сотрудника и профессора кафедры исследований опорно-двигательного аппарата в клинике Мейо в Рочестере, выяснила, что по тому, сколько времени человек способен простоять на одной ноге, можно сделать выводы о состоянии его здоровья. Об этом сообщает CNN.

Исследователи проверили, как долго люди в возрасте 50 лет и старше могут удерживать равновесие на одной ноге, и обнаружили, что количество времени, в течение которого человек может балансировать на доминирующей и недоминирующей ноге, значительно уменьшается с возрастом.

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«[Балансирование на одной ноге] является хорошим показателем общего состояния здоровья, потому что равновесие отражает, как системы организма работают вместе. Хорошее равновесие дает возможность заниматься повседневной жизнью без страха упасть, а это ведет к улучшению качества жизни и здоровому старению», — рассказал Кауфман.

В исследование приняли участие 40 человек. Все они были здоровы и не страдали нервно-мышечными заболеваниями. Ученые заметили, что количество времени, в течение которого человек мог удерживать стойку на одной ноге, в среднем уменьшалось на 2,2 секунды за десятилетие на недоминантной ноге и на 1,7 секунды — на доминантной.

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Как CNN отмечает, другое исследование 2022 года показало, что способность сохранять равновесие связана с большей продолжительностью жизнью, при этом риск смерти по любой причине оказался выше на 84% у людей, которые не могут устоять на одной ноге без поддержки в течение 10 секунд. Кауфман добавил, что, хотя участники исследовании были старше 50 лет, его результаты применимы и к более молодым людям.