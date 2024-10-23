Роскомнадзор может заблокировать звонки через мессенджеры

Глава Роскомнадзора Андрей Липов во время конференции «Спектр-2024» заявил, что в России могут разработать список требований к зарубежным мессенджерам, позволяющий блокировать звонки. Об этом сообщает РБК.

«Это жесткий вариант, который возможен, как одна из мер», — заявил Липов, добавив, что в этом случае сам мессенджер продолжит работать, но звонки через него проходить не будут. По его словам, блокировка звонков должна защитить россиян от мошенников.

«Мессенджер должен будет дать возможность гражданину самостоятельно ограничить принятие тех или иных звонков: из-за границы или не из его записной книжки», — утверждает Липов. В случае отсутствия такой возможности Роскомнадзор предполагает блокировать все звонки через тот или иной мессенджер, пока не будут выполнены его требования.

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«Условно говоря — пока не выполнил, звонить через тебя не смогут. Это отдельное регулирование, которое нужно продумывать. Оно на полях форума будет дополнительно обсуждаться», — добавил Липов.

Как отмечает РБК, идея блокировки звонков через мессенджеры впервые была озвучена летом этого года. «Полагаем, что для тех мессенджеров, которые откажутся от проверки достоверности номеров совместно с операторами связи, возможно применение мер по запрету совершения через них голосовых вызовов на территории нашей страны», — заявил тогда начальник управления контроля и надзора в сфере связи Роскомнадзора Максим Прыткин.

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Издание пишет, что ранее операторы связи начали блокировать звонки от представителей компаний, которые не подключены к системе «Антифрод», предназначенной для обнаружения и предотвращения мошенничества. Из-за этого мошенники стали чаще пользоваться мессенджерами.

Также, как отмечает, РБК, с 2025 года в России начнут действовать ограничения на количество сим-карт, приобретенных одним человеком. Для россиян максимальное число сим-карт составит 20 штук, для иностранцев — 10 штук.