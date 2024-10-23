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Общество

В словах Михалкова об украинском языке увидели возбуждение ненависти

19:36 23.10.2024

Председатель объединения «Комитет-2024» Сергей Антонов обратился в Следственный комитет с требованием проверить Никиту Михалков на возбуждение ненависти в связи его высказываниями на форуме «Образование Подмосковья» об украинском языке. Об этом сообщает «Агентство».

Полиция подтвердила, что в словах Михалкова были признаки возбуждения ненависти, однако дело в отношении режиссера возбуждать отказались из-за истечения срока давности.

Как пишет «Агентство», Михалков заявил, что он против преподавания предметов в учебных заведениях на украинском языке. Выступление режиссера на форуме состоялось еще в августе 2022 года. 

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«Украинский язык стал образом русофобии. Понимаете, да? То есть, словосочетания, которые мы слышим в украинской транскрипции и произношении, они для нас и для мира в принципе, и для них самих являются формулированием ненависти к России», — заявил Михалков и назвал обучение на украинском языке «катастрофой».

Антонов в 2024 году потребовал возбудить против Михалкова уголовное дело по статье о возбуждении ненависти (ч. 2 ст. 282 УК). В октябре дело передали в полицию, тогда проводивший проверку участковый написал в отчете, что в словах Михалкова «формально усматриваются признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 20.3.1 КоАП». Полицейский также заявил о невозможности привлечь режиссера к ответственности.

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Издание отмечает, что организация ранее требовала возбудить уголовные дела по той же статье в отношении Владимира Путина, Дмитрия Медведева, депутата Олега Матвейчева, пропагандистов Дмитрия Стешина, Антона Красовского, Владимира Соловьева, Дмитрия Пучкова, Сергея Клоченкова и Александра Артамонова. По ним «Комитет-2024» получил отказы по причине того, что «изложенная информация не подтвердилась».

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