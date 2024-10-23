Московская студия закрылась после доноса на беременную натурщицу

Московская студия набросков с обнаженной натуры «Арт-Бункер» заявила о закрытии после того, как на нее написали донос в полицию из-за сотрудничества с беременной моделью. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».
Как пишет телеграм-канал, художницу студии Оселю Смирнову возмутил тот факт, что в позировании участвовала девушка на четвертом месяце беременности. При этом, как сказано в обращении, скриншот которого опубликовал «Осторожно, новости», ее партнер на подиуме не был отцом ребенка.
«Такое поведение недопустимо, все-таки художники приходят рисовать модель для получения знаний по анатомии, а не для просмотра эротических экзерсисов по 15 минут, столько продолжались позы», — написала Смирнова.
Женщина попросила проверить, состоит ли беременная модель на учете и выполняет ли все необходимые медицинские рекомендации. По словам художницы, «в последнее время происходит много незарегистрированных беременностей и родов с печальным для матери и ребенка исходом». Смирнова предположила, что на работу моделью девушку могла подтолкнуть нищета.
«То, что произошло в студии с молчаливого одобрения ведущего, присутствующего при происходящем, в любом случае недопустимо! Также у меня вызывает сомнение, что с моделями был заключен трудовой договор», — написала Смирнова.
«Осторожно, новости» отмечает, что студия «Арт-Бункер» работала с 2014 года и была одной из крупных организация в своей сфере в Москве. По данным телеграм-канала, руководители студии не уточнили причин ее закрытия, однако бывшие ученики уверены, что прекращение работы связано именно с доносом Смирновой.