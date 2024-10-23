Пассажирку бизнес-класса «Аэрофлота» накормили мороженым со стеклом

Женщина по имени Асият летела рейсом «Аэрофлота» из Москвы в Махачкалу. Она взяла билет в бизнес-класс, где бортпроводники подали ей мороженое, в котором оказалось стекло. Об этом сообщает телеграм-канал «Авиаторщина».

По данным телеграм-канала, 46-летняя Асият нередко летает самолетами «Аэрофлота», и, приобретая билет на 16 октября, она решила обменять накопленные мили на место в бизнес-классе. Во время полета пассажирам предлагали мороженое с орехами, от которого Асият не стала отказываться.

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После того, как женщина попробовала десерт, она почувствовала боль во рту из-за расцарапанных десен и языка. Причиной неприятных ощущений стали осколки белого цвета, которые оказались под посыпкой мороженого. Асият пожаловалась на случившееся бортпроводникам. Те, в свою очередь, перед ней извинились, и по прилету в аэропорт Махачкалы женщине оказали медицинскую помощь.

Как пишет «Авиаторщина», по предварительным данным, осколки попали в пищу из-за того, что во время транспортировки треснула посуда, в которой подавали мороженое. Сотрудники авиакомпании не заметили этого и приесли Асият поврежденную пиалу. После перелета женщина нашла в своем телефоне фотографию, на которой была запечатлена сколотая часть стеклянной посуды.

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Телеграм-канал отмечает, что Асият отказалась от госпитализации и решила написать обращение в «Аэрофлот». На сайте авиакомпании она заполнила специальную форму для претензий, но представители «Аэрофлота» с ней так и не связались. По словам женщины, теперь она думает о том, чтобы подать заявление в правоохранительные органы.