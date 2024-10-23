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Общество

Ученые испытали первый восстанавливающий зрение имплант сетчатки

21:28 23.10.2024

Корпорация Science рассказала о предварительных результатах клинических испытаний своего имплантата сетчатки PRIMA и сообщила, что он способен восстанавливать зрение пациентам с географической атрофией. Об этом сообщается на сайте компании.

Как сказано в пресс-релизе, пациенты, участвовавшие в исследованиях, утратили центральное зрение, из-за чего они не могли читать и с трудом распознавали лица. Имплант же позволил им прочесть последовательности букв и улучшить остроту зрения.

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«Полученные результаты свидетельствуют о важном этапе в лечении слепоты, вызванной географической атрофией… Впервые удалось восстановить реальное зрение в сетчатке, ухудшившееся из-за возрастной макулярной дегенерации (хронического заболевания сетчатки — Прим. «Холода»). До этого не было никаких возможностей для лечения таких пациентов», — заявил Франц Хольк, научный координатор исследования и профессор кафедры офтальмологии Боннского университета в Германии.

Целью исследования было продемонстрировать безопасность и эффективность PRIMA для получения одобрения на европейском рынке. В эксперименте приняли участие 38 человек, которым был установлен имплант. Пациенты продемонстрировали значительное улучшение зрения при чтении последовательности из нескольких букв. Некоторые из них смогли прочитать и более длинные тексты.

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Измерения качества зрения у пациентов проводили через шесть и 12 месяцев после имплантации по шкале logMAR — это таблица, состоящая из букв разного размера, которые расположены в порядке убывания от большего размера к меньшему. Через год после установки импланта пациенты смогли прочитать буквы в пятой строке. Лучший результат показал пациент, который смог прочитать буквы на 12-й строке таблицы.

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