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Общество

Гибель 12 тысяч человек в год из-за лесных пожаров оказалась связана с климатическими изменениями

23:05 23.10.2024

Исследование под руководством Чэ Ен Парк из Национального института исследований окружающей среды Японии показало, что глобальное потепление приводит к тому, что лесные пожары охватывают все большую территорию планеты, из-за чего каждый год умирают 12 тысяч человек, вдохнув дым от лесных пожаров. Об этом сообщает The Guardian.

Издание отмечает, что глобальное потепление значительно повышает риск смерти от дыма лесных пожаров в Австралии, Южной Америке, Европе и бореальных лесах Азии. Эти леса состоят в основном из вечнозеленых деревьев, таких как ель, сосна и пихта.

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По данным The Guardian, с 2003 по 2019 год глобальное потепление привело к увеличению площади сжигаемой территории планеты почти на 16%, однако другие действия человека, в том числе расчистка лесов и саванн для строительства дорог или ведение сельского хозяйства, привели к сокращению общей площади сжигаемой территории на 19%.

В исследовании Парк и ее коллег из семи других стран сказано, что в 2010-х годах в общей сложности почти 100 тысяч человек ежегодно умирали от вдыхания дыма от пожаров, содержащим крошечные частицы. Они известны как PM2.5, которые могут проникать в легкие и кровь. При этом влияние глобального потепления на эти пожары ранее не было установлено, поскольку высокие температуры и низкая влажность повышают риск пожаров, а прямые вмешательства человека, например фрагментация лесов и борьба с огнем, наоборот его уменьшают.

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Авторы исследования заявили, что последствия лесных пожаров для здоровья могут быть недооценены, поскольку «токсичность частиц, образующихся в результате пожара», более высока, чем у других источников возгорания.

Кроме того, отдельное исследование, проведенное учеными из Великобритании и Бельгии, показало, что глобальное потепление увеличивает риск возникновения лесных пожаров в Австралии, Сибири и африканских саваннах.

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