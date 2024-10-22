Великобритания поставляет России миллионы находящихся под угрозой исчезновения угрей

Миллионы особей угря, вид которых находится под угрозой исчезновения, оказываются в России — их поставляет Великобритания. Европейского угря берут из устья реки Северн и экспортируют в Калининград, и зоозащитники опасаются, что количество экспорта только вырастет в следующем году. В 2024-м отправили одну тонну рыбы. Это в два раза больше, чем в 2023 году. Об этом сообщает The Guardian.

Европейский угорь считается вымирающим видом — это защищенный вид, находящийся в Красной книге. Начиная с 1980-х годов, количество угря, мигрирующего в европейские реки, упало на 95%. Из-за этого в 2010 году Евросоюз запретил торговлю угрем за пределами его естественной среды обитания в европейских реках. Несмотря на это, источники The Guardian в сфере продажи живого европейского угря уверены, что его экспорт в Россию вырастет до пяти тонн — и это при учете, что одна тонна рыбы равна примерно трем миллионам особей.

Из-за Брексита Великобритания больше не может поставлять этот вид угря в европейские страны. Зато из-за лазейки в законодательстве угря можно отправлять в страны, не входящие в Евросоюз, если место обитания соответствует европейским, а также если рыбу ввозят в целях сохранения вида.

Представитель организации Sustainable Eel Group, которая работает с учеными, защитниками природы и рыбаками, Эндрю Керр, считает, что «торговля угрем — самое крупное преступление против дикой природы среди всех живых существ на планете».

Он уверен, что угря в Россию ввозят, чтобы впоследствии отвезти его в Азию — там высокий спрос на этот вид рыб. При этом при покупке министерство сельского хозяйства России, которое угрей и закупает, указывает, что рыба им необходима для сохранения и пополнения вида в водоемах страны. Высокий спрос рождается из-за того, что угорь необходим рыбным фермам в Азии, которые спустя долгие годы так и не смогли выяснить, как разводить европейского угря в неволе: рыба может жить до 50 лет в европейских реках и только после этого вернуться в Саргассово море — место, где они рождаются и размножаются, — и продолжить род.