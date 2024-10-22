Россияне почти перестали бояться потерять работу

За последние два с половиной года доля россиян, опасающихся потерять работу, снизилась с 16 до 10%. Это указывает на то, что в России завершился переход от «рынка работодателя» к «рынку соискателя», пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на аналитическую записку ведущего научного сотрудника центра «Институт социального анализа и прогнозирования» Виктора Ляшока.

Согласно проведенному опросу, лишь 10% занятых россиян отметили, что оценивают риск потери работы как «высокий» и «очень высокий». Тем временем, доля тех, кто оценивает риск потери работы, как «низкий» и «очень низкий» выросла с 78 до 84%.

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Автор исследования подчеркнул, что переход к «рынку соискателя» также связан с тем, что россияне стали более уверены в своих возможностях найти новую работу. Отмечается, что в 2022-2023 годах большая часть работников отвечала, что им будет «трудно» или «очень трудно» найти новую работу. В 2024 году ответы между вариантами «легко» и «тяжело» распределились поровну — по 47%.

Уверенность в поиске работы растет и у безработных. В сентябре 2024 года 40% респондентов заявили, что им будет «легко» и «очень легко» найти новую работу — ранее так отвечали 30%.

Участники опроса также отметили тенденцию к росту зарплат. В сентябре 2024 года об увеличении зарплаты рассказали 21% опрошенных. Еще год назад такую тенденцию отмечали 15% респондентов.

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При этом работодатели не стремятся увеличить часы работы для наемных сотрудников — о переработках на работе заявила такая же доля опрошенных, что и в 2023 году — 15%. Большинство сотрудников ответили, что работают пять дней в неделю, а неполная занятость продолжает оставаться редкостью. Это ограничивает возможности привлечь на работу людей с инвалидностью и женщин с детьми, подчеркивает «Коммерсантъ».

Работающие россияне также рассказали, что в их организациях обостряется проблема дефицита кадров. В 2023 году об этом говорили 53% опрошенных, а в 2024 году — уже 63%.

По словам эксперта ЦМАКП Игоря Полякова, уровень безработицы в России до конца 2024 года составит 2,3–2,5%. При этом зарплаты работников будут расти из-за новых мер по привлечению занятых. По данным Росстата, за первую половину 2024 года рост зарплат в номинальном выражении превысил 14%. Отмечается, что этот показатель будет расти до конца года.