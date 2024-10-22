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Общество

На сайте «Флибусты» появилось сообщение об ассистированном суициде ее основателя

21:42 22.10.2024

На сайте онлайн-библиотеки «Флибуста» появилось сообщение от имени пользователя под ником Stiver — настоящее имя создателя библиотеки неизвестно, — в котором сказано, что он умер в Германии.

«Здравствуйте, вроде бы определилась дата моей смерти. Хочу использовать возможность assisted suicide, который в Германии теперь разрешен. <…> Если не отпишусь в понедельник, значит сработало. Просьба тогда во вторник опубликовать эту информацию — для истории и чтобы остановить любые сборы “на помощь Стиверу”», — говорится в посте.

В конце сентября основатель «Флибусты» рассказал, что у него обнаружили опухоль головного мозга — глиобластому. Тогда он сообщил, что серверы библиотеки оплачены еще на несколько недель. В комментариях пользователи предложили передать доступы к сайту другому человеку и запустить сбор средств на его работу.

Позже Stiver обновил свое сообщение и написал, что библиотека продолжит работать в штатном режиме.

«Флибуста» была запущена в 2009 году. Она позволяет бесплатно читать и скачивать множество книг. В 2016 году Мосгорсуд заблокировал онлайн-библиотеку на постоянной основе.

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Ассистированный суицид разрешили в Германии в 2020 году. Тогда Конституционный суд страны признал запрещающий эту процедуру закон не соответствующим Конституции. После отмены запрета тяжелобольные люди получили право использовать помощь, добровольно предоставленную третьими лицами, а также прибегнуть к консультациям по этому вопросу с медиками.

При этом в Германии до сих пор нет одобренных лекарств для ассистированного самоубийства. В 2021-2023 годах 23 человека совершили ассистированный суицид при помощи тиопентала — именно это вещество, по словам основателя «Флибусты», он использовал для самоубийства.

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