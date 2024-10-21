Женщины дольше ждут неотложной помощи и реже получают обезболивающее

Ученые, чье исследование было опубликовано в журнале PNAS, пришли к выводу, что женщины, обращающиеся в отделения неотложной помощи из-за болей, ждут ее в среднем на полчаса дольше, чем мужчины. Более того, у женщин меньше шансов получить необходимое обезболивающее, чем у мужчин, несмотря на одинаковые жалобы. Об этом сообщает The Washington Post.

Исследование проводилось совместными силами ученых из Еврейского университета, медицинского центр «Хадасса» в Израиле и университета Миссури и университета Маршалла в США. Они изучили около 22 тысяч выписок из отделения неотложной помощи в медучреждениях США и Израиля с жалобами на боль и пришли к выводам, что существует значительная разница между лечением пациентов мужского и женского пола.

Судя по выпискам из медучреждений Израиля, женщины могут ждать на помощи на полчаса дольше. Это, среди прочих причин, может происходить потому, что к жалобам женщин относятся не так серьезно, как к жалобам мужчин. При этом и в Израиле, и в США шансы того, что женщинам выпишут необходимое обезболивающее, ниже, чем у мужчин.

«Наше исследование выявило тревожащую предвзятость в восприятии и лечении боли у женщин в условиях неотложной помощи. Недостаточное лечение может иметь серьезные последствия для их здоровья и привести к увеличению времени восстановления, осложнениям или хроническим болевым состояниям», — рассказал в пресс-релизе автор исследования Шохам Чошен-Хиллел.

Исследование также показало, что медсестры на 10% реже регистрируют показатели боли у женщин-пациентов, чем у мужчин-пациентов. Это может привести к недооценке тяжести болей у женщин и неправильному лечению.

Неравенство в лечении сохранялось даже после того, как были скорректированы такие переменные, как возраст, оценка боли и этническая принадлежность. При анализе также учитывался пол врачей, который также не повлиял на результаты: и мужчины, и женщины-врачи назначают женщинам меньше обезболивающих средств.



Как считают авторы исследования, эти данные отражают системную недооценку болей у женщин в медицинских учреждениях. Исследователи призывают к обеспечению равного отношения к боли независимо от пола, а также рекомендуют работникам проходить курсы по противодействию половым предубеждениям и стандартизировать протоколы обезболивания, чтобы каждый пациент получал адекватное лечение.