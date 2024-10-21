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Общество

СМИ: из-за санкций российский авторынок стал выпускать машины с дефектами

16:33 21.10.2024

Российские автомобильные заводы переходят на отечественные и китайские комплектующие, и продукция начинает терять в качестве. Причина — в остром дефиците западных комплектующих из-за международных санкций, заявил изданию The Insider профессор менеджмента Кавказского университета в Тбилиси, бывший топ-менеджер автомобильной компании «Скания-Русь» Вахтанг Парцвания.

«АвтоВАЗ», «ГАЗ», «КамАЗ» и «Соллерс» ведут «тяжелую работу по перенастройке» на новых поставщиков, эта работа требует материальных, финансовых и кадровых ресурсов, а также времени на разработку, тестирование и испытание дефицитных комплектующих, рассказал эксперт.

Локализация автопроизводства в России до войны составляла 50-55%, половина автомобильной промышленности зависела от импорта иностранных комплектующих и материалов, заявил бывший топ-менеджер «Скания-Русь». Ситуация была «вполне нормальная» для отрасли, встроенной в мировую индустрию и глобальные цепочки поставок, объяснил Парцвания.

После начала войны российская автомобильная промышленность осталась без поставок критически важных компонентов, и выпуск некоторых моделей пришлось остановить, сказал профессор Кавказского университета. Он привел пример отказа «АвтоВАЗа» от выпуска Lada X-Ray и приостановку «КамАЗом» сборки грузовиков с кабинами Mercedes-Benz.

Производство корпусных деталей из металла и пластика, действующее в России, требует поставок субкомпонентов, многие из которых в стране не производятся, сказал Парцвания. По его словам, для налаженного в России производства двигателей и электронных блоков управления требуются импортные электронные компоненты и полупроводниковые датчики. В стране не локализован выпуск таких неэлектронных компонентов как клапаны, форсунки и катушки зажигания, а также тормозных систем, топливных систем «и многих других важных субкомпонентов второго и третьего уровня», перечислил эксперт. Дефицит, сузившийся рынок сбыта и санкционные риски заставили производителей автокомпонентов повышать цены.

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«До войны эти комплектующие закупались на мировом рынке. Они соответствовали высоким стандартам качества, и в отрасли шло их импортозамещение только там, где это было возможно и экономически оправдано», — рассказал Парцвания.

В результате собственное производство автомобилей за год упало втрое, а на рынок пришли китайские игроки со своим крупноузловым производством. Российские заводы начали выпускать автомашины с дефектами и частыми поломками, сказал бывший топ-менеджер автокомпании. По его мнению, проблемы с надежностью и безопасностью производимых в России машин «стали очень острыми». 

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