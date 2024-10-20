Собиравшегося «уехать на СВО» человека с умственной отсталостью внесли в список террористов

Росфинмониторинг внес в список террористов и экстремистов жителя Иркутской области с нарушениями интеллектуального развития Александра Матхеева, обратил внимание телеграм-канал «Люди Байкала». Матхеева весной приговорили к десяти годам колонии строгого режима за госизмену.

Обновление списка Росфинмониторинг провел в октябре. 26-летний Матхеев — житель села Оса Усть-Ордынского Бурятского округа. В апреле за посты в соцсетях его признали виновным в «публичных призывах к терроризму в интернете», «приготовлении к участию в деятельности террористической организации» и «приготовлении к госизмене».

По мнению суда, житель Иркутской области собирался вступить в легион «Свобода России» и воевать за Украину. Диагностированные нарушения интеллектуального развития средней степени не повлияли на приговор, пишут «Люди Байкала».

По словам адвоката Матхеева, представители ФСБ могли специально спровоцировать молодого мужчину, чтобы увеличить раскрываемость дел по статье о госизмене. Вербовка в легион «Свобода России» была провокацией ФСБ, писала «Медиазона». Человеку с умственной отсталостью писал в телеграме куратор спецслужбы, манипуляциями заставивший жертву записать обращение к ВСУ и собрать экипировку на войну, объяснили журналисты.

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В начале сентября юристы проекта «Первый отдел» сообщили, что Матхеев рассказал о скорой отправке «поваром на СВО». Юристы написали, что, согласно закону, преследуемые за госизмену не могут быть освобождены от уголовной ответственности и не имеют права подписывать контракт с Минобороны.

В письме, которое Матхеев отправил одной из помогающих политзаключенным волонтерок, он писал, что надеется быстро вернуться с войны «домой к родным: к маме, кошкам, сестренке Даше». Однако в отправке на войну заключенному отказали, и Матхеев, узнав об этом, расплакался, пишут «Люди Байкала».