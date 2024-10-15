Покупатели «Пятерочки» и «ВкусВилла» пожаловались на отравление зефиром

Россияне массово пожаловались на симптомы отравления после зефира, который продается в «Перекрестке», «Пятерочке» и «ВкусВилле». Производитель сладостей отрицает это и уверяет, что покупатели просто едят слишком много зефира. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Первые сообщения об отравлении зефиром появились еще 12 октября, их распространил телеграм-канал Mash. По его данным, сотни человек пожаловались на ухудшение состояния после зефира «Классический» из магазина «ВкусВилл». Пострадавшие рассказывали об одинаковых симптомах: сильная боль в животе, тошнота и понос.

Спустя три дня десятки человек пожаловались на зефир из «Пятерочки» и «Перекрестка». Покупателям стало плохо после угощения «Жизель». По данным Mash, «Жизель» производят на заводе кондитерской фабрики «Сокол» в подмосковном Дмитрове — там же делают и зефир «Классический».

Коммерческий директор фабрики «Сокол» Михаил Шамис в комментарии «Коммерсанту» заявил, что предприятие намерено подать иск о признании сообщений о массовом отравлении недостоверными. По мнению Шамиса, новости об отравлении могли раздуть из жалобы одного покупателя. Он мог написать новостному телеграм-каналу о симптомах отравления после зефира, а журналисты, в свою очередь, собрали все жалобы на угощение за длительное время.

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Mash предполагал, что причиной отравления мог стать мальтит — спирт из крахмала, который добавляют в качестве подсластителя. Директор «Сокола» отметил, что врачи не подтвердили ни одного случая отравления компонентами, из которых готовят зефир на подмосковной фабрике.

Истинной причиной недомоганий могло стать переедание, считает Шамис. Мальтит, по его словам, считается самым безопасным сахарозаменителем.

«Проблема в том, что зефир низкокалорийный — потребители считают, что его есть можно сколько угодно, и превышают норму», — объяснил Шамис.

Mash уточняет, что Роспотребнадзор устроил выездную проверку на подмосковном заводе. Сотрудники ведомства уже изъяли образцы зефира, которые продавались в «Пятерочке», «Перекрестке» и «ВкусВилле». Торговые сети X5 Group (в нее входят «Перекресток» и «Пятерочка») приостановили продажи зефира. В комментарии ТАСС пресс-служба сети сообщила, что никаких жалоб на продукцию «Жизель» не поступало.