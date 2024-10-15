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Общество

Буфетчица подралась со школьницей в столовой из-за оплаты булочки

20:06 15.10.2024

В школе №32 города Стерлитамак на перемене сотрудница буфета подралась с девятиклассницей. Прокуратура Башкортостана объявила, что «даст оценку» действиям обслуживающей школьную столовую аутсорсинговой компании.

В роликах, которые выложил телеграм-канал «Стерлитамак», видно, как сначала женщина в форменной одежде и школьница бьют друг друга, а затем первая хватает вторую за волосы. Инцидент произошел 15 октября.

Местное издание «Медиакорсеть» сообщило, сославшись на свидетелей происшествия, что школьница не смогла расплатиться в буфете за булочку. Несмотря на то, что деньги были списаны с карты покупательницы, кассир отказалась отдать выпечку, рассказали журналистам очевидцы. Ученица потребовала вернуть деньги, обратившись к работнице столовой «в грубой форме», в ответ «буфетчица решила проучить девочку», пишет «Медиакорсеть».

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Ученики рассказали журналистам, что после инцидента буфетчицу увезли в больницу с сердечным приступом. Позднее агентство «Башинформ» сообщило, что сотрудница столовой «к медикам с проблемами с сердцем не обращалась». По сведениям агентства, участвовавшую в драке девочку забрала из школы мать, а за буфетчицей зашел ее супруг.

«Башинформ» со ссылкой на собственный источник сообщило, что подравшаяся школьница состоит на учете в ПДН. Девочка «порой проявляет агрессию к окружающим», а инциденту в столовой предшествовали другие «нехорошие поступки», заявил собеседник агентства. Республиканская прокуратура сообщила, что проверит «исполнение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».

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