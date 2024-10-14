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Политика

США и Исландия начнут «охоту» за российскими подлодками

20:18 14.10.2024


Высокопоставленный американский чиновник, председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз К. Браун-младший посетил Исландию. Редкий визит состоялся из-за того, что в Атлантическом океане всплыла российская подлодка. Теперь войска США будут присутствовать на острове и вместе с Исландией начнут постоянно следить за присутствием России в океане. Об этом сообщает Washington Post. 

Несмотря на то что у Исландии нет собственной армии, с окончания Второй мировой войны она является одной из стран НАТО. С 24 февраля 2022 года Исландия стала теснее и активнее сотрудничать с США: на территории острова с того момента на ротационной основе появились эскадрильи Боинга P-8 «Посейдон» (патрульных противолодочных самолетов), а также американские стелс-бомбардировщики B-2 Spirit. 

До этого, как уточняет издание, исландские и американские высокопоставленные чиновники сдержанно обсуждали активность российских подводных лодок в водах северной части Атлантического океана. Но, по словам чиновников обеих стран, визит генерала Брауна подчеркивает, что совместные операции будут наращиваться. 

Браун также обратился к американским служащим ВМС и заявил, что собирается пристально следить за тем, как себя ведет Россия, не только на войне в Украине, но и до самой Южной Америки. 

«Мы хотим быть настолько хороши в своем деле, чтобы противник просыпался каждый день и говорил себе: “Не сегодня”. А если они скажут, что такой день настал, то вы должны быть их худшим ночным кошмаром», — сказал военным генерал Браун. 

Министр иностранных дел Исландии Тордис Колбрун Рейкфьорд Гильфадоттир заявила, что страна готова «нести больше ответственности» в НАТО и заявила, что в будущем на острове может появиться еще больше американских войск. При этом она уточнила, что это было одно из самых «нелегких политических решений за десятилетия» и что теперь придется объяснять жителям острова, что это значит — «быть надежным союзником».

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