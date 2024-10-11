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Политика

Десятки британских компаний ведут бизнес с Россией в обход санкций

19:41 11.10.2024

Правительство Великобритании ведет сразу 37 расследований в отношении связанных со страной компаний, которые, по мнению следствия, не только продолжают вести дела с Россией, но и нарушают установленный санкциями порог стоимости на нефть. Что это за компании — неясно, но известно, что некоторые из них занимаются морским страхованием.

Как удалось выяснить Би-би-си, изначально расследования запустили в отношении 52 связанных с Великобританией компаний. Правительство подозревало их в нарушении санкционного режима с Россией: с декабря 2022 года они могли покупать нефть у России за цену выше установленного санкциями порога в 60 долларов за баррель. К августу 2024 года расследования продолжают вестись в отношении 37 компаний и завершились в отношении 15. Ни о каких санкциях в отношении этих компаний после расследования не сообщалось.

Министерство финансов Великобритании обязалось «предпринять действия там, где необходимо», но при этом уточнило, что из-за сложности дела это может занять значительное время. Однако знаменитый своей критикой Владимира Путина глава Глобальной кампании за справедливость Магнитского (кампания по избирательному запрету виз и заморозке активов для коррумпированных высокопоставленных чиновников и тех, кто нарушает права человека) Уильям Браудер назвал «позором» то, что никого так и не задержали или хотя бы не оштрафовали за нарушение санкционного режима с Россией, и заявил, что Великобритания хуже всех исполняет законы, направленные на экономические преступления. 

«Великобритания не очень хорошо справляется с преследованиями, и я не знаю, можно ли разрешить это в одночасье. <…> Похоже, что здесь присутствует как проблема с ресурсами [необходимыми для преследования], так и культурная проблема, когда речь идет о преследовании и задержании людей за экономические преступления и нарушение санкций», — сказал он. 

После того как последние данные показали рост российской экономики, на Западе активизировались критики санкционного режима, которые называют их неэффективными. Глава расследований по ископаемому топливу в антикоррупционной организации Global Witness Льюис Уилсон считает, что порог стоимости на нефть — «своего рода бумажный тигр», неспособный пресечь нарушение санкций. Но если правительство Великобритании «не позволит бизнесу способствовать Владимиру Путину наживаться [на нефти]», то другие, как он считает, последуют примеру страны.

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