Новый девайс позволит слабовидящим «почувствовать» футбольный матч

Базирующаяся в Дублине ирландская компания Field of Vision разработала портативный девайс с тактильной обратной связью, который даст возможность слабовидящим футбольным болельщикам не просто слышать матч, но и «почувствовать» его при помощи прикосновений. Об этом сообщает CNN.

Сам девайс выглядит как небольшой планшет в виде футбольного поля с магнитным кольцом. Кольцо показывает направление мяча, а небольшие вибрации планшета указывают на то, что произошло изменение на поле — например, мяч был передан другому игроку или перехвачен командой соперника.

Чтобы это отследить, по углам футбольных стадионов, по задумке компании, будут развешивать изготовленные на заказ камеры, которые применяют искусственный интеллект. Анализируя происходящее на поле, камеры с реакцией в примерно в полсекунды передают сигнал в устройство, которое лежит на коленях у болельщика. В него также встроен разъем для наушников, чтобы человек мог лучше слышать комментатора футбольного матча.

«Главный фидбек, который мы получили [об устройстве], — это то, что оно позволяет [слабовидящим] почувствовать себя частью матча и переживать его наравне с остальными [болельщиками]», — рассказал сооснователь Field of Vision Дэвид Денехер.

Изначально Денехер запускал стартап с друзьями — студентом Тринити-колледжа в Дублине Тимом Фаррелли и студентом Университета Королевы в Белфасте Омаром Салемом, — так как им хотелось чем-то занять себя во время ковидного карантина. В итоге их компания Field of Vision получила международную студенческую награду имени Джеймса Дайсона в 2021 году, а в 2022-м — их устройство попало в список лучших изобретений года по версии журнала Time.

Сейчас Field of Vision собирается продавать свой девайс футбольным командам из топовых лиг европейского континента: Англии, Испании, Франции, Германии и Италии. В планах также постепенно расширяться — и начать продавать девайс в США и Австралии. Денехер считает, что, хотя сейчас их устройство воспринимается как роскошь, однажды оно станет такой же частью обыденности, как пандус.