Сельский учитель потрогал пятиклассницу за ягодицы и уволился из школы

Учитель сельской школы в Ставропольском крае потрогал ученицу пятого класса за ягодицы. После того, как видео распространилось в школьных чатах, он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщают телеграм-каналы Baza и Shot.

Как пишет Baza, мужчина работал учителем истории в школе №1 в селе Степное. Его зовут Валерий Александрович. На видео, опубликованном в телеграм-канале, видно, как он держит ученицу за локоть, потом опускает руку на ягодицы.

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«У меня школа, а у вас — работа», — говорит школьница в ролике. «А это наша вместе работа», — отвечает учитель. По данным Baza, он проработал в школе более 30 лет. После того, как ролик распространился в школьных чатах, мужчина заявил, что ничего плохого в его действиях нет, а руку он опустил «просто по-отечески».

Провластный телеграм-канал Readovka пишет, что ранее учитель уже попадал в «странные ситуации». В частности его увольняли за то, что он завышал оценки ученицам и трогал девятиклассницу. Readovka со ссылкой на местных жителей утверждает, что тогда «дело замяли».

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Эту информацию опровергла директор школы Назымгуль Салакаева. Она рассказала «Подъему», что причиной увольнения был возраст преподавателя. «Он уходил по старости. Ему же 71 год, он уходил на пенсию, потом возвращался. Не по таким ситуация уходил. Такого ранее не было», — заявила директор. По ее словам, учителю уже нашли замену.

Салакаева добавила, что морально пятиклассница не пострадала. «Девочка в порядке, она даже не поняла, что там такое было. Психологической травмы она не получила, но в любом случае будем работать, конечно», — утверждает директор.

Как пишет Baza, с учениками школы пообещали провести беседу о границах субординации. Readovka утверждает, что Следственный комитет начал проверку в связи с произошедшим.