EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Общество

Сельский учитель потрогал пятиклассницу за ягодицы и уволился из школы

21:16 09.10.2024

Учитель сельской школы в Ставропольском крае потрогал ученицу пятого класса за ягодицы. После того, как видео распространилось в школьных чатах, он написал заявление об увольнении по собственному желанию. Об этом сообщают телеграм-каналы Baza и Shot.

Как пишет Baza, мужчина работал учителем истории в школе №1 в селе Степное. Его зовут Валерий Александрович. На видео, опубликованном в телеграм-канале, видно, как он держит ученицу за локоть, потом опускает руку на ягодицы.

«Мышцу счастья» можно натренировать
«Мышцу счастья» можно натренировать
Шесть простых упражнений, чтобы почувствовать себя лучше при тревоге и депрессии
Мир5 минут чтения

«У меня школа, а у вас — работа», — говорит школьница в ролике. «А это наша вместе работа», — отвечает учитель. По данным Baza, он проработал в школе более 30 лет. После того, как ролик распространился в школьных чатах, мужчина заявил, что ничего плохого в его действиях нет, а руку он опустил «просто по-отечески». 

Провластный телеграм-канал Readovka пишет, что ранее учитель уже попадал в «странные ситуации». В частности его увольняли за то, что он завышал оценки ученицам и трогал девятиклассницу. Readovka со ссылкой на местных жителей утверждает, что тогда «дело замяли».

Мне 32 года, и я считаю себя старой
Мне 32 года, и я считаю себя старой
Я боюсь не добиться успеха, а времени остается все меньше
Общество16 минут чтения

Эту информацию опровергла директор школы Назымгуль Салакаева. Она рассказала «Подъему», что причиной увольнения был возраст преподавателя. «Он уходил по старости. Ему же 71 год, он уходил на пенсию, потом возвращался. Не по таким ситуация уходил. Такого ранее не было», — заявила директор. По ее словам, учителю уже нашли замену.

Салакаева добавила, что морально пятиклассница не пострадала. «Девочка в порядке, она даже не поняла, что там такое было. Психологической травмы она не получила, но в любом случае будем работать, конечно», — утверждает директор.

Как пишет Baza, с учениками школы пообещали провести беседу о границах субординации. Readovka утверждает, что Следственный комитет начал проверку в связи с произошедшим.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Я похоронил своего девятилетнего сына
Общество
Я похоронил своего девятилетнего сына
Это было невыносимо, и мы ничего не могли сделать. Теперь я учусь жить дальше и веду об этом блог
30 минут чтения
«Мышцу счастья» можно натренировать
Мир
«Мышцу счастья» можно натренировать
Шесть простых упражнений, чтобы почувствовать себя лучше при тревоге и депрессии
5 минут чтения
Мне 32 года, и я считаю себя старой
Общество
Мне 32 года, и я считаю себя старой
Я боюсь не добиться успеха, а времени остается все меньше
16 минут чтения
«Американская мечта» все еще недоступна
Мир
«Американская мечта» все еще недоступна
Среднестатистический американец не сможет воплотить ее, даже сложив свои доходы за всю жизнь
6 минут чтения
«Приспусти бретельки, расслабься, это искусство»
Общество
«Приспусти бретельки, расслабься, это искусство»
Астраханский фотограф больше 10 лет домогался моделей. Он звал на съемку даже 11-летних девочек
14 минут чтения
Я уехал из Украины в разгар мобилизации
Общество
Я уехал из Украины в разгар мобилизации
Я женился и строю свою жизнь в Европе. Меня называют трусом, но я не чувствую вины за то, что отказался воевать
29 минут чтения