Квадробинг и терианство предложили признать «пропагандой ЛГБТ»

Уполномоченная по правам ребенка в Татарстане Ирина Волынец отправила в Госдуму доклад, в котором говорится, что квадробинг, фурри и терианство направлены на вовлечение детей и подростков в «ЛГБТ-среду». Об этом сообщает телеграм-канал «Кровавая барыня», обратила внимание «Медиазона».

Телеграм-канал опубликовал несколько скриншотов отправленного Волынец документа. В нем утверждается, что фурри, квадробинг и терианство «имеют иностранное происхождение и носят деструктивный (экстремистский) характер». Волынец считает, что все три субкультуры — единое движение, которое угрожает социальной стабильности и психическому здоровью, а также способствует «деградации и растлению подрастающего поколения».

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Омбудсмен утверждает, что к ней обращаются «обеспокоенные родители» с жалобами на движение, которое, по словам Волынец, «провоцирует детей на девиантное поведение и является по сути асоциальным».

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Уполномоченная по правам ребенка обратилась к председателю комитета Госдумы по строительству и законодательству Павлу Крашенинникову с просьбой запретить фурри, квадробинг и терианство, а также запретить рекламу и продажу товаров, связанных с субкультурами.

«Пропаганда подобной идентификации себя с животными недопустима, так же как и идентификация с другим полом, поскольку подрывает традиционные ценности и нормы общества. По заключению экспертов, эти общественно опасные деструкции используются для вовлечения детей и молодежи в ЛГБТ, распространения порнографических материалов на основе образов антропоморфных животных и расчеловечивания», — говорится в документе.

Отдельно Волынец подчеркнула, что «Международное сообщество фурри поддерживает Украину и финансирует ВСУ». Также, по ее словам, символика фурри «почти идентична» символике ЛГБТ.