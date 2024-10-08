Армия Франции подготовится к войне с Россией

Французская армия в мае следующего года примет участие в масштабных учениях, в ходе которого отработает свои действия в случае нападения России на одну из стран-членов НАТО. Об этом со ссылкой на источники пишет американское издание Politico.

По его данным, крупномасштабные учения под названием Dacian Spring 2025 пройдут в Румынии. Одна из целей мероприятия — оценить скорость переброски войск на восточный фланг Североатлантического альянса.

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Глава сухопутного командования французской армии в Европе генерал Бертран Тужуз заявил, что раньше армия «играла в войну», а теперь ситуация изменилась.

«Теперь есть обозначенный враг, и мы тренируемся с людьми, с которыми действительно пошли бы на войну», — пояснил он и добавил, что учения Dacian Spring являются «стратегическим сигналом».

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Как отмечает Politico, после начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года французские вооруженные силы начали «глубокую трансформацию», чтобы подготовиться к возможному конфликту, похожему на войну в Украине.

Кроме того, военное командование Франции получило новые директивы от НАТО, согласно которым к 2027 году французская армия должна быть способна за месяц развернуть готовую к бою дивизию и обеспечить для нее пути снабжения боеприпасами.

В конце октября в Финляндии пройдут еще одни военные учения армий НАТО под названием Hammer-2024. Их цель — проверить боевую подготовку механизированных подразделений.