Британка получила ответ на просьбу принять ее на работу спустя 48 лет

Жительница Великобритании в 1976 году пыталась трудоустроиться. Спустя много лет оказалось, что письмо женщины с просьбой взять ее на работу пролежало в ящике почтового отделения около 50 лет, пишет Би-би-си.

70-летняя Тизи Ходсон из деревни Гедни-Хилл в Англии получила необычное письмо. Открыв его, женщина сильно удивилась — она увидела свою заявку от 1976 года, в которой просила взять ее на работу мотоциклистом-каскадером.

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«Я долго думала, почему не получила ответа на свою заявку. Теперь я знаю причину», — сказала она.

По словам Ходсон, в верхней части письма кто-то оставил надпись от руки: «Поздняя доставка почтовым отделением Стейнса. Найдено за ящиком. Опоздало на 50 лет». Женщина говорит, что до сих пор не понимает, как ее смогли найти спустя 48 лет и кто мог отправить это письмо.

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Ходсон говорит, что была очень рада получить это письмо. Она до сих пор помнит, как 48 лет назад печатала его на печатной машинке в своей квартире в Лондоне. В той заявке, как говорит Ходсон, она даже не указала, что она женщина, чтобы ей не отказали в работе.

Ходсон так сильно хотела получить эту работу, что проверяла свою почту каждый день, но ответ так и не приходил. Однако это не помешало женщине построить успешную карьеру: Ходсон рассказала, что переезжала в Африку, работала с лошадьми и укрощала змей. Она также стала пилотом высшего пилотажа и инструктором по полетам.