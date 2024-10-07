Поврежденное судно с российскими удобрениями не пускают в порты ЕС из-за опасности взрыва

Грузовое судно под мальтийским флагом MV Ruby, которое везет в Африку российские удобрения, получило повреждения и нуждается в ремонте, но не может попасть в европейские порты, так как там опасаются возможной детонации груза. Об этом пишет The New York Times (NYT).

Издание сообщает, что MV Ruby в августе вышел из порта в Кандалакша Мурманской области. Судно должно было доставить 20 тысяч тонн нитрата аммония в Африку. По пути балкер сел на мель, повредив корпус, гребной винт и руль.

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В начале сентября грузовое судно четыре дня находилось в Норвегии в порту Тромсё. Там его осмотрели, провели небольшой ремонт, но для полной починки буксиром отправили в другую страну.

Как пишет NYT, после этого капитан решил отправиться в страны Балтии, частности, в Литву. Однако премьер-министр страны Ингрида Шимоните сообщила парламенту, что судну MV Ruby не разрешат зайти в порт пока на борту находится груз — нитрат аммония.

После этого, по данным издания, судно направилось в Великобританию, но и там экипажу отказали в стоянке, объяснив такое решение опасениями взрыва. Отказу предшествовала колонка бывшего посла Литвы в Великобритании Эйтвидаса Баярунаса, в которой он назвал судно «плавающей мегабомбой», а также заявил о возможном саботаже со стороны России.

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Как сообщается, судно принадлежит мальтийской компании Ruby Enterprise, а управляет им эмиратская фирма Serenity Shipping. Последняя запросила разрешение на вход в порт, чтобы выгрузить удобрения на другое судно и провести ремонт.

NYT подчеркивает, что европейские власти опасаются повторения взрыва, который в августе 2020 года произошел в порту Бейрута. Тогда взорвалось 2750 тонн аммиачной селитры. В результате инцидента погибли 280 человек, а пострадали более шести тысяч.