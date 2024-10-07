В России стали меньше покупать сигареты 

В России в этом году упал спрос на сигареты. Летом продажи снизились на 22% в годовом выражении. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на систему сервисов «Контур.Маркет».

В компании утверждают, что сильнее всего продажи сигарет упали в летние месяцы. По сравнению с тем же периодом прошлого года они сократились на 22%

«За весну 2024 продажи сократились на 19%, а за зиму — на 16%», — подсчитали аналитики, используя данные 45 миллионов чеков.

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В то же время в среднем сигареты в стране в этом году подорожали на 4–9% по сравнению с 2023 годом. При этом самый большой рост цен произошел прошлой прошедшей зимой.

«Продажи сигарет по России упали в рублях среднем на 19% в 2024 году по сравнению с 2023 годом. Это может быть обусловлено общей тенденцией к отказу от курения, которая становится все более устойчивой в стране последние годы», — считает аналитик «Контур.Маркета» Дарья Жигалина.

В сервисе также подчеркнули, что уменьшение количества чеков в 2024 году прямо пропорционально снижению объема продаж. Так, в среднем количество чеков снизилось на 17%. Средняя стоимость сигарет в России сейчас находится на уровне 193 рублей за пачку.

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В свою очередь, в стране увеличилась доля людей, которые для курения используют электронные гаджеты — таких сейчас 8% населения, говорится в исследовании холдинга «Ромир».

Там утверждается, что большая часть потребителей электронных сигарет тратят на них от тысячи до двух тысяч рублей в месяц. Треть респондентов признались, что на вейпы уходит от двух до четырех тысяч рублей. Еще около 7% опрошенных тратят на «электронки» более пяти тысяч рублей в месяц. Большинство участников исследования (71%) рассказали, что курят вейпы и электронные сигареты ежедневно, а 21% — несколько раз в неделю.