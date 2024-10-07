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Политика

Патрушев не отдал Шойгу кабинет секретаря Совбеза 

15:47 07.10.2024

Секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу, назначенный на эту должность в мае 2024 года, остался без рабочего кабинета, закрепленного за этой должностью. Его продолжил занимать предшественник Шойгу на этом посту Николай Патрушев. Об этом сообщил «Проект», ссылаясь на собственные источники. 

Один из собеседников издания рассказал, что после того как 14 мая 2024 года Владимир Путин снял Патрушева с должности секретаря Совбеза и назначил его своим помощником, тот попросил оставить за ним роскошный кабинет. 

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По словам источника, Путин согласился. При этом Шойгу так и не нашел подходящей замены. «Проект» отмечает, что слова источников подтверждаются кадрами из интервью, которые давали Патрушев и Шойгу. 

Так, в сентября на пропагандистском канале «Россия 24» вышло интервью с Шойгу, снятое в кабинете, отделанным темным деревом. На заднем фоне в кадре видно подсвеченную эмблему Совбеза. При этом хорошо заметно, что эмблему и стоящий рядом флаг поставили для съемки.

«Это явно не рабочий кабинет. Эмблема Совбеза не на своем месте, ее просто поставили для съемки. Флаг стоит так, что мешает человеку, сидящему за столом. Да и убранство не соответствует Сергею Шойгу», — говорит журналист «Проекта» Алексей Коростелев. 

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Как на самом деле выглядит рабочий кабинет секретаря Совбеза, можно было увидеть в 2021 году, когда там снимали интервью Патрушева газете «Коммерсантъ». На кадрах видно, что помещение отделано совсем в другой стилистике. 

Источник «Проекта» предположил, что Шойгу приходится периодически использовать в качестве рабочего кабинета помещение в здании Русского географического общества. 

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