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Общество

Умер исполнитель роли Виталия Наливкина

16:47 06.10.2024

49-летний актер Андрей Неретин, сыгравший в ютуб-шоу роль «председателя исполкома Уссурийского района» Виталия Наливкина, скончался от осложнений после операции по протезированию тазобедренного сустава, сообщил The Insider со ссылкой на близкого друга артиста.

Операция была сделана в Санкт-Петербурге в конце июля. Телеграм-канал Mash написал, что у Неретина во сне оторвался тромб. У актера были серьезные проблемы со здоровьем — кровью, почками и печенью, — рассказал источник The Insider.

В конце августа фанаты Наливкина собрали Неретину деньги на жизнь и лечение, передав сразу 100 тысяч рублей и пообещав присылать по двадцать тысяч каждый месяц. В середине сентября подписчики передали актеру обещанные двадцать тысяч рублей.

Сатирический сериал о Наливкине выходил на ютуб-канале «BARAKuda» и в других соцсетях с 2019 года. Среди сюжетов о городском благоустройстве были ролики, посвященные аресту хабаровского губернатора Сергея Фургала, расследованию о дворце Владимира Путина. Шоу прекратило выходить два года назад.

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За два дня до своей смерти Неретин заявил телеграм-каналу Mash, что проект прекратил работу, потому что правоохранительные органы «нас считают врагами народа».

4 октября 2024 года режиссеру проекта Андрею Клочкову и продюсеру Семену Вавилову было предъявлено обвинение в незаконном изготовлении взрывчатых веществ. Уголовное дело возбуждено из-за вышедшего в 2021 году сюжета шоу, где Наливкин расстреливал из гранатомета рекламный щит с баннером «Единой России». Ранее, в ноябре 2021 года, Клочкова и Вавилова за этот эпизод обвинили в хулиганстве. Теперь режиссеру и продюсеру может грозить до 15 лет лишения свободы. 

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