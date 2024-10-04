Среди выгоревшей молодежи в Корее и Китае стали популярны сомнительные капельницы для восстановления энергии

В Корее и Китае среди офисных сотрудников набирают популярность внутривенные витаминные комплексы, которые якобы помогают восстанавливать силы и бороться с выгоранием. Медики предупреждают, что доказательств эффективности таких капельниц нет, а одним из самых опасных побочных эффектов является анафилактический шок. Об этом пишет South China Morning Post.

Согласно опросу, проведенному ранее южнокорейской газетой Asian Daily, более половины молодых людей чувствуют себя физически и психически истощенными из-за необходимости добиваться успеха в учебе и карьере.

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«Мы выбираем решения, которые дают быстрый результат. Многие офисные работники, испытывающие сильную нагрузку, полагаются на капельницы с питательными веществами», — рассказал 30-летний работник из Южной Кореи Ким Чон Ван.

На сегодняшний день самыми популярными внутривенными витаминными комплексами являются «Золушка», «Чесночная» и «Плацента», рассказали сотрудники клиники Sejin Plastic Surgery в Сеуле. По их словам, капельница «Золушка» богата антиоксидантами, такими как альфа-липоевая кислота и витамин С. Утверждается, что она снижает окислительный стресс и замедляет процесс старения.

Чесночная капельница, в составе которой есть витамин B1, помогает справиться с усталостью и бороться с бессонницей. Капельница «Плацента», как сообщили в клинике, помогает женщинам среднего возраста восстановить эластичность кожи благодаря входящим в состав аминокислотам.

По словам студентки из Китая Шен Хуэй, в университете ей приходится конкурировать с одногруппниками, из-за чего она стала сильно уставать.

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«Врач порекомендовал мне чесночные капельницы. Они подходят таким людям, как я, которые засиживаются допоздна. Эти капельницы безболезненны и помогают снять усталость», — сказала она.

Однако диетолог из Хуачжунского университета науки и технологий в Китае Дэн Гуйфан предупредила, что подобные капельницы увеличивают риск флебита — воспалительного заболевания стенок венозных сосудов. В исследовании 2021 года, проведенном Южнокорейским национальным агентством по охране здоровья, в свою очередь, говорится, что сомнительные витаминные капельницы несут в себе риски серьезных побочных эффектов, включая анафилактический шок. Авторы исследования отметили, что в мире нет достаточных доказательств, подтверждающих их эффективность.

Директор клиники эстетической медицины Enbi в Южной Корее Ки Мун-сан подчеркнул, что витаминные капельницы следует рассматривать скорее для профилактики, а не лечения.